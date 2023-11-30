Поварова Евдокия Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполинария Корниловна
Отец ребёнка: Поваров Корнил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поваров Михаил Корнилович
Отец ребёнка: Поваров Корнил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Зоя Корниловна
Отец ребёнка: Поваров Корнил
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Климова (Поварова) Мария Корниловна
Отец ребёнка: Поваров Корнил
Смерть
Неизвестно