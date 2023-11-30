Поварова Евдокия Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поварова Евдокия Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апполинария Корниловна

Отец ребёнка: Поваров Корнил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поваров Михаил Корнилович

Отец ребёнка: Поваров Корнил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Зоя Корниловна

Отец ребёнка: Поваров Корнил

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Климова (Поварова) Мария Корниловна

Отец ребёнка: Поваров Корнил

Смерть
Неизвестно

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