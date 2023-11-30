Климов Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1940
Дочь: Шишкина Галина Константиновна
Мать ребёнка: Климова Мария Корниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Иван Константинович
Мать ребёнка: Климова Мария Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Мария Корниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Николай Константинович
Мать ребёнка: Климова Мария Корниловна
Смерть
Неизвестно