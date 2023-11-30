Климов Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1940

Дочь: Шишкина Галина Константиновна

Мать ребёнка: Климова Мария Корниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Иван Константинович

Мать ребёнка: Климова Мария Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Мария Корниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Николай Константинович

Мать ребёнка: Климова Мария Корниловна

Смерть
Неизвестно
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