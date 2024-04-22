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Меланья Семенова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: Семен Яковлев

Мать: Евдокия Петрова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
19.04.1811 ст.

Муж: Петр Гаврилов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Петр Гаврилов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Петр Гаврилов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.06.1820 ст.

Дочь: Агриппина Петрова

Отец ребёнка: Петр Гаврилов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.09.1823 ст.

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Гаврилов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.09.1827 ст.

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Петр Гаврилов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.07.1830 ст.

Дочь: Ефимия Петрова

Отец ребёнка: Петр Гаврилов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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