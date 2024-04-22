Меланья Семенова
Место рождения
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: Семен Яковлев
Мать: Евдокия Петрова
Бракосочетание
19.04.1811 ст.
Муж: Петр Гаврилов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
1817 ст.
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
27.06.1820 ст.
Дочь: Агриппина Петрова
Отец ребёнка: Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
20.09.1823 ст.
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
02.09.1827 ст.
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Петр Гаврилов
Рождение ребёнка
05.07.1830 ст.
Дочь: Ефимия Петрова
Отец ребёнка: Петр Гаврилов
Смерть
Неизвестно