Дарья Петрова
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: Петр Гаврилов
Мать: Меланья Семенова
Бракосочетание
19.04.1835 ст.
Муж: Александр Иванов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.04.1837 ст.
Дочь: Ирина Александрова
Отец ребёнка: Александр Иванов
Рождение ребёнка
28.09.1839 ст.
Дочь: Устинья Александрова
Отец ребёнка: Александр Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1842 ст.
Сын: Сергей Александров
Отец ребёнка: Александр Иванов
Рождение ребёнка
27.10.1844 ст.
Сын: Абрам Александров
Отец ребёнка: Александр Иванов
Рождение ребёнка
05.10.1848 ст.
Сын: Кузьма Александров
Отец ребёнка: Александр Иванов
Рождение ребёнка
01.11.1851 ст.
Сын: Павел Александров
Отец ребёнка: Александр Иванов
Рождение ребёнка
18.07.1854 ст.
Сын: Борис Александров
Отец ребёнка: Александр Иванов
Смерть
Неизвестно