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Дарья Петрова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Петр Гаврилов

Мать: Меланья Семенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
19.04.1835 ст.

Муж: Александр Иванов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.04.1837 ст.

Дочь: Ирина Александрова

Отец ребёнка: Александр Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.09.1839 ст.

Дочь: Устинья Александрова

Отец ребёнка: Александр Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1842 ст.

Сын: Сергей Александров

Отец ребёнка: Александр Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.10.1844 ст.

Сын: Абрам Александров

Отец ребёнка: Александр Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.10.1848 ст.

Сын: Кузьма Александров

Отец ребёнка: Александр Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.11.1851 ст.

Сын: Павел Александров

Отец ребёнка: Александр Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.07.1854 ст.

Сын: Борис Александров

Отец ребёнка: Александр Иванов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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