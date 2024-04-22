Анастасия Петрова
Место рождения
Дата рождения1813 ст.
Дата смерти06.02.1849 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: Петр Гаврилов
Мать: Меланья Семенова
Бракосочетание
06.11.1829 ст.
Муж: Петр Алексеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.05.1833 ст.
Дочь: Гликерия Петрова
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Рождение ребёнка
22.03.1836 ст.
Сын: Кирилл Петров
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Рождение ребёнка
06.07.1838 ст.
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Рождение ребёнка
25.06.1840 ст.
Дочь: Агриппина Петрова
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Рождение ребёнка
15.07.1843 ст.
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Рождение ребёнка
22.12.1847 ст.
Сын: Федор Петров
Отец ребёнка: Петр Алексеев
Смерть
06.02.1849 ст.
От горячки