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Анастасия Петрова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

06.02.1849 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: Петр Гаврилов

Мать: Меланья Семенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
06.11.1829 ст.

Муж: Петр Алексеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.05.1833 ст.

Дочь: Гликерия Петрова

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.03.1836 ст.

Сын: Кирилл Петров

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1838 ст.

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.06.1840 ст.

Дочь: Агриппина Петрова

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1843 ст.

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.12.1847 ст.

Сын: Федор Петров

Отец ребёнка: Петр Алексеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
06.02.1849 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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