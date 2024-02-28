Агриппина Петрова
Место рождения
Дата рождения27.06.1820 ст.
Дата смертиДо 1851 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1820 ст.
Отец: Петр Гаврилов
Мать: Меланья Семенова
Бракосочетание
28.05.1837 ст.
Муж: Григорий Данилов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.12.1843 ст.
Сын: Петр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Данилов
Рождение ребёнка
04.04.1848 ст.
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Данилов
Смерть
До 1851 ст.