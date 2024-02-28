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Агриппина Петрова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.06.1820 ст.

Дата смерти

До 1851 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1820 ст.

Отец: Петр Гаврилов

Мать: Меланья Семенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
28.05.1837 ст.

Муж: Григорий Данилов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.12.1843 ст.

Сын: Петр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Данилов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.04.1848 ст.

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Данилов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1851 ст.
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