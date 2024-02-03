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Григорий Данилов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.11.1816 ст.

Дата смерти

19.10.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1816 ст.

Отец: Даниил Матвеев

Мать: Евдокия Алексеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
28.05.1837 ст.

Жена: Агриппина Петрова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.12.1843 ст.

Сын: Петр Григорьев

Мать ребёнка: Агриппина Петрова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.04.1848 ст.

Дочь: Александра Григорьева

Мать ребёнка: Агриппина Петрова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
07.02.1851 ст.

Жена: Федосья Ефимова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
19.10.1873 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От поноса

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