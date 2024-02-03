Григорий Данилов
Место рождения
Дата рождения11.11.1816 ст.
Дата смерти19.10.1873 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1816 ст.
Отец: Даниил Матвеев
Мать: Евдокия Алексеева
Бракосочетание
28.05.1837 ст.
Жена: Агриппина Петрова
Рождение ребёнка
15.12.1843 ст.
Сын: Петр Григорьев
Мать ребёнка: Агриппина Петрова
Рождение ребёнка
04.04.1848 ст.
Дочь: Александра Григорьева
Мать ребёнка: Агриппина Петрова
Бракосочетание
07.02.1851 ст.
Жена: Федосья Ефимова
Смерть
19.10.1873 ст.
От поноса