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Борис Леонов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1743

Дата смерти

24.05.1795

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: ?

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1775

Сын: Шлыков Нестор Борисов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1777

Дочь: Зиновия Борисова

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Параскева Борисова

Мать ребёнка: ?

Смерть
24.05.1795
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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