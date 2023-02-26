Борис Леонов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1743
Дата смерти24.05.1795
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1777
Дочь: Зиновия Борисова
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Параскева Борисова
Мать ребёнка: ?
Смерть
24.05.1795
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.