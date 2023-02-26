Зиновия Борисова
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: Борис Леонов
Мать: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.01.1794
Муж: Андрей Гаврилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно