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Зиновия Борисова

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1743 г.р.

Мать

Муж

До 1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: Борис Леонов

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.01.1794

Муж: Андрей Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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