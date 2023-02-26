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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Борис Леонов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1777
Дочь: Зиновия Борисова
Отец ребёнка: Борис Леонов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Параскева Борисова
Отец ребёнка: Борис Леонов