Паршукова Феодосия Георгеевна
Место рождения
Дата рождения12.06.1938
Дата смерти23.03.1974
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1938
Отец: Паршуков Георгий Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1956
Сын: Батанов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Батанов Виктор Романович
Бракосочетание
03.10.1956
Рождение ребёнка
06.10.1960
Дочь: Феоктистова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Батанов Виктор Романович
Развод
22.09.1966
Рождение ребёнка
23.06.1967
Сын: Львов Вадим Юрьевич
Отец ребёнка: Львов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Львов Юрий
Красново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
23.03.1974