Паршукова Феодосия Георгеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршукова Феодосия Георгеевна

Место рождения

Нестерово, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

12.06.1938

Дата смерти

23.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1938

Отец: Паршуков Георгий Иванович

Мать: не указана

Нестерово, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.09.1956

Сын: Батанов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Батанов Виктор Романович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
03.10.1956

Муж: Батанов Виктор Романович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
06.10.1960

Дочь: Феоктистова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Батанов Виктор Романович

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Развод
22.09.1966

Муж: Батанов Виктор Романович

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.06.1967

Сын: Львов Вадим Юрьевич

Отец ребёнка: Львов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Львов Юрий

Красново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
23.03.1974
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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