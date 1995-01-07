Батанов Виктор Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1929
Дата смерти07.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1929
Рождение ребёнка
10.09.1956
Сын: Батанов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Паршукова Феодосия Георгеевна
Бракосочетание
03.10.1956
Рождение ребёнка
06.10.1960
Дочь: Феоктистова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Паршукова Феодосия Георгеевна
Развод
22.09.1966
Смерть
07.01.1995
Великое Село, Волховский муниципальный район, Ленинградская область