Батанов Виктор Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатанов Виктор Романович

Батанов Виктор Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1929

Дата смерти

07.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1929

Отец: Батанов Роман Тимофеевич

Мать: Батанова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
10.09.1956

Сын: Батанов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Паршукова Феодосия Георгеевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
03.10.1956

Жена: Паршукова Феодосия Георгеевна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
06.10.1960

Дочь: Феоктистова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Паршукова Феодосия Георгеевна

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Развод
22.09.1966

Жена: Паршукова Феодосия Георгеевна

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
07.01.1995
Великое Село, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close