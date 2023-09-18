Львов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1967

Сын: Львов Вадим Юрьевич

Мать ребёнка: Паршукова Феодосия Георгеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паршукова Феодосия Георгеевна

Красново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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