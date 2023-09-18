Львов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.06.1967
Сын: Львов Вадим Юрьевич
Мать ребёнка: Паршукова Феодосия Георгеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Красново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область