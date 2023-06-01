Назаров (Макушин) Митрофан Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров (Макушин) Митрофан Харлампиевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 31.05.1814

Дата смерти

10.05.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 31.05.1814

Отец: Макушин Харлампий Никифорович

Мать: Макушина Анисия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Макушина (Макушина) Дарья Митрофановна

Мать ребёнка: Назарова Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
13.08.1845

Дочь: Макушина (Макушина) Наталия Митрофановна

Мать ребёнка: Назарова Евдокия Акимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Назарова (Назарова) Евдокия Митрофановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Назаров Иван Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1854

Сын: Назаров Савелий Митрофанович

Мать ребёнка: Назарова Евдокия Акимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.1854

Сын: Назаров Николай Митрофанович

Мать ребёнка: Назарова Евдокия Акимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.1855

Сын: Назаров Николай Митрофанович

Мать ребёнка: Назарова Евдокия Акимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
10.05.1870
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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