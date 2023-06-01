Назаров (Макушин) Митрофан Харлампиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 31.05.1814
Дата смерти10.05.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 31.05.1814
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Макушина (Макушина) Дарья Митрофановна
Мать ребёнка: Назарова Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
13.08.1845
Дочь: Макушина (Макушина) Наталия Митрофановна
Мать ребёнка: Назарова Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Назарова (Назарова) Евдокия Митрофановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Назаров Иван Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1854
Сын: Назаров Савелий Митрофанович
Мать ребёнка: Назарова Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
20.12.1854
Сын: Назаров Николай Митрофанович
Мать ребёнка: Назарова Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
18.02.1855
Сын: Назаров Николай Митрофанович
Мать ребёнка: Назарова Евдокия Акимовна
Смерть
10.05.1870