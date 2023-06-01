Макушин Харлампий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Макушин Никифор Ефремович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800 или 1801
Сын: Назаров (Макушин) Николай Харлампиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Макушин Герасим Харлампиевич
Мать ребёнка: Макушина Анисия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 22.09.1812
Дочь: Макушина (Макушина) Фекла Харлампиевна
Мать ребёнка: Макушина Анисия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 31.05.1814
Сын: Назаров (Макушин) Митрофан Харлампиевич
Мать ребёнка: Макушина Анисия Григорьевна
Смерть
1830