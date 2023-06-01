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Макушин Харлампий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Макушин Никифор Ефремович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макушина Анисия Григорьевна

Рождение ребёнка
1800 или 1801

Сын: Назаров (Макушин) Николай Харлампиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Макушин Герасим Харлампиевич

Мать ребёнка: Макушина Анисия Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 22.09.1812

Дочь: Макушина (Макушина) Фекла Харлампиевна

Мать ребёнка: Макушина Анисия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 31.05.1814

Сын: Назаров (Макушин) Митрофан Харлампиевич

Мать ребёнка: Макушина Анисия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1830

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