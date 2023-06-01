Макушина Анисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушина Анисия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макушин Харлампий Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Макушин Герасим Харлампиевич

Отец ребёнка: Макушин Харлампий Никифорович

Рождение ребёнка
Около 22.09.1812

Дочь: Макушина (Макушина) Фекла Харлампиевна

Отец ребёнка: Макушин Харлампий Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 31.05.1814

Сын: Назаров (Макушин) Митрофан Харлампиевич

Отец ребёнка: Макушин Харлампий Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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