Макушина Анисия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Макушин Герасим Харлампиевич
Отец ребёнка: Макушин Харлампий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 22.09.1812
Дочь: Макушина (Макушина) Фекла Харлампиевна
Отец ребёнка: Макушин Харлампий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 31.05.1814
Сын: Назаров (Макушин) Митрофан Харлампиевич
Отец ребёнка: Макушин Харлампий Никифорович
Смерть
Неизвестно