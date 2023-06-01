Назарова Евдокия Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Макушина Дарья Митрофановна
Отец ребёнка: Назаров Митрофан Харлампиевич
Рождение ребёнка
13.08.1845
Дочь: Макушина Наталия Митрофановна
Отец ребёнка: Назаров Митрофан Харлампиевич
Рождение ребёнка
20.12.1854
Сын: Назаров Савелий Митрофанович
Отец ребёнка: Назаров Митрофан Харлампиевич
Рождение ребёнка
20.12.1854
Сын: Назаров Николай Митрофанович
Отец ребёнка: Назаров Митрофан Харлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно