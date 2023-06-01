Назарова Евдокия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Евдокия Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Макушина Дарья Митрофановна

Отец ребёнка: Назаров Митрофан Харлампиевич

Рождение ребёнка
13.08.1845

Дочь: Макушина Наталия Митрофановна

Отец ребёнка: Назаров Митрофан Харлампиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.1854

Сын: Назаров Савелий Митрофанович

Отец ребёнка: Назаров Митрофан Харлампиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.1854

Сын: Назаров Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Назаров Митрофан Харлампиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Митрофан Харлампиевич

Смерть
Неизвестно