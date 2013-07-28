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Власов Николай Васильевич

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Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

08.08.1942

Дата смерти

28.07.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1942

Отец: Власов Василий

Мать: Власова Вера Семёновна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
14.03.1970

Жена: Власова Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.09.1970

Дочь: Власова Лада Николаевна

Мать ребёнка: Власова Людмила Дмитриевна

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.05.1980

Сын: Власов Герман Николаевич

Мать ребёнка: Власова Людмила Дмитриевна

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Смерть
28.07.2013
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
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