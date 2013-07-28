Власов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1942
Дата смерти28.07.2013
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1942
Отец: Власов Василий
Мать: Власова Вера Семёновна
Бракосочетание
14.03.1970
Рождение ребёнка
01.09.1970
Дочь: Власова Лада Николаевна
Мать ребёнка: Власова Людмила Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.05.1980
Мать ребёнка: Власова Людмила Дмитриевна
Смерть
28.07.2013