Власов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1942

Сын: Власов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Власова Вера Семёновна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Вера Семёновна

Смерть
Неизвестно
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