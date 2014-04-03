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Власов Герман Николаевич

Место рождения

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область

Дата рождения

07.05.1980

Дата смерти

03.04.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1980

Отец: Власов Николай Васильевич

Мать: Власова Людмила Дмитриевна

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.09.1999

Сын: Власов Вячеслав Германович

Мать ребёнка: Евдокимова Елена Владимировна

Романовская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.08.2006

Дочь: Власова Альбина Германовна

Мать ребёнка: Власова Елена Викторовна

Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Елена Викторовна

Смерть
03.04.2014
Волгодонск, город Волгодонск, Ростовская область
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