Власов Герман Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.05.1980
Дата смерти03.04.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1980
Рождение ребёнка
05.09.1999
Сын: Власов Вячеслав Германович
Мать ребёнка: Евдокимова Елена Владимировна
Романовская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.08.2006
Дочь: Власова Альбина Германовна
Мать ребёнка: Власова Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Елена Викторовна
Смерть
03.04.2014