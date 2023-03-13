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Бесова (Павлова) Ирина

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.04.1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1880

Отец: Павловъ Владиміръ

Мать: Павлова (Куватова) Марія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1896

Муж: Бесовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1896

Дочь: Горшенина (Бесова) Анастасия

Отец ребёнка: Бесовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1899

Сын: Бесовъ Павелъ

Отец ребёнка: Бесовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1903

Дочь: Буянова (Бесова) Елена

Отец ребёнка: Бесовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1908

Дочь: Арбузова (Бесова) Василиса

Отец ребёнка: Бесовъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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