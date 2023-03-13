Бесова (Павлова) Ирина
Место рождения
Дата рождения12.04.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1880
Отец: Павловъ Владиміръ
Мать: Павлова (Куватова) Марія
Бракосочетание
21.01.1896
Муж: Бесовъ Николай
Рождение ребёнка
01.11.1896
Дочь: Горшенина (Бесова) Анастасия
Отец ребёнка: Бесовъ Николай
Рождение ребёнка
24.06.1899
Сын: Бесовъ Павелъ
Отец ребёнка: Бесовъ Николай
Рождение ребёнка
06.04.1903
Дочь: Буянова (Бесова) Елена
Отец ребёнка: Бесовъ Николай
Рождение ребёнка
12.04.1908
Дочь: Арбузова (Бесова) Василиса
Отец ребёнка: Бесовъ Николай