Бесовъ Николай
Место рождения
Дата рождения08.12.1873
Дата смерти24.12.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1873
Отец: Бесовъ Варфоломей
Мать: Бесова Елена
Бракосочетание
21.01.1896
Жена: Бесова Ирина
Рождение ребёнка
01.11.1896
Дочь: Горшенина Анастасия
Мать ребёнка: Бесова Ирина
Рождение ребёнка
24.06.1899
Сын: Бесовъ Павелъ
Мать ребёнка: Бесова Ирина
Рождение ребёнка
06.04.1903
Дочь: Буянова Елена
Мать ребёнка: Бесова Ирина
Рождение ребёнка
12.04.1908
Дочь: Арбузова Василиса
Мать ребёнка: Бесова Ирина
Смерть
24.12.1920
Причина смерти: расстрелян