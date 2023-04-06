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Бесовъ Николай

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.12.1873

Дата смерти

24.12.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1873

Отец: Бесовъ Варфоломей

Мать: Бесова Елена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1896

Жена: Бесова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1896

Дочь: Горшенина Анастасия

Мать ребёнка: Бесова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1899

Сын: Бесовъ Павелъ

Мать ребёнка: Бесова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1903

Дочь: Буянова Елена

Мать ребёнка: Бесова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1908

Дочь: Арбузова Василиса

Мать ребёнка: Бесова Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.12.1920
Причина смерти: расстрелян
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