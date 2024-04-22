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Семенов Артемий Кирикович

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1808

Дата смерти

30.05.1866

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Семенов Кирик

Мать: не указана

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Семенов Петр Артемьевич

Мать ребёнка: Семенова Федосья Константиновна (Ивановна?)

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Семенов Василий Артемьевич

Мать ребёнка: Семенова Федосья Константиновна (Ивановна?)

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Иванова Ирина Артемьевна

Мать ребёнка: Семенова Федосья Константиновна (Ивановна?)

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Семенов Павел Артемьевич

Мать ребёнка: Семенова Федосья Константиновна (Ивановна?)

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1856

Сын: Семенов Трофим Артемьевич

Мать ребёнка: Семенова Федосья Константиновна (Ивановна?)

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Федосья Константиновна (Ивановна?)

Смерть
30.05.1866
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
от старости
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