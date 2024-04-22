Семенов Артемий Кирикович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти30.05.1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Семенов Кирик
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Семенова Федосья Константиновна (Ивановна?)
Рождение ребёнка
1842
Сын: Семенов Василий Артемьевич
Мать ребёнка: Семенова Федосья Константиновна (Ивановна?)
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Иванова Ирина Артемьевна
Мать ребёнка: Семенова Федосья Константиновна (Ивановна?)
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Семенова Федосья Константиновна (Ивановна?)
Рождение ребёнка
1856
Сын: Семенов Трофим Артемьевич
Мать ребёнка: Семенова Федосья Константиновна (Ивановна?)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1866
от старости