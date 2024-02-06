Семенова Федосья (Феодосия) Константиновна (Ивановна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Федосья (Феодосия) Константиновна (Ивановна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

24.03.1885

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Семенов Петр Артемьевич

Отец ребёнка: Семенов Артемий Кирикович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Семенов Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Семенов Артемий Кирикович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Иванова Ирина Артемьевна

Отец ребёнка: Семенов Артемий Кирикович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Семенов Павел Артемьевич

Отец ребёнка: Семенов Артемий Кирикович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1856

Сын: Семенов Трофим Артемьевич

Отец ребёнка: Семенов Артемий Кирикович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Артемий Кирикович

Смерть
24.03.1885
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
от старости
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