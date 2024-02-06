Семенова Федосья (Феодосия) Константиновна (Ивановна?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти24.03.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Семенов Артемий Кирикович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Семенов Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Семенов Артемий Кирикович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Иванова Ирина Артемьевна
Отец ребёнка: Семенов Артемий Кирикович
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Семенов Артемий Кирикович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Семенов Трофим Артемьевич
Отец ребёнка: Семенов Артемий Кирикович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1885
от старости