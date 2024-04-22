Иванова (Семенова) Ирина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Семенова) Ирина Артемьевна

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Семенов Артемий Кирикович

Мать: Семенова Федосья Константиновна (Ивановна?)

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
06.04.1866

Муж: Иванов Иван Стефанович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.02.1867

Дочь: Иванова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Стефанович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.09.1868

Сын: Иванов Корнилий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Стефанович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1868
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.01.1877

Сын: Иванов Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Стефанович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1881

Сын: Иванов Николай Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Стефанович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.07.1884

Дочь: Иванова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Стефанович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
24.01.1891

Дочь: Иванова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Стефанович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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