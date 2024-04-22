Иванова (Семенова) Ирина Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
06.04.1866
Рождение ребёнка
19.02.1867
Дочь: Иванова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Стефанович
Рождение ребёнка
10.09.1868
Отец ребёнка: Иванов Иван Стефанович
Место жительства
1868
Рождение ребёнка
26.01.1877
Отец ребёнка: Иванов Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Иванов Иван Стефанович
Рождение ребёнка
05.07.1884
Дочь: Иванова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Стефанович
Рождение ребёнка
24.01.1891
Дочь: Иванова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Стефанович
Смерть
Неизвестно