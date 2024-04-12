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Семенов Трофим Артемьевич

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Семенов Артемий Кирикович

Мать: Семенова Федосья Константиновна (Ивановна?)

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
28.09.1880

Жена: Семенова Мария Федоровна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1880

Сын: Семенов Владимир Трофимович

Мать ребёнка: Семенова Мария Федоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.09.1882

Сын: Семенов Макарий Трифонович

Мать ребёнка: Семенова Мария Федоровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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