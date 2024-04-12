Семенов Трофим Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
28.09.1880
Жена: Семенова Мария Федоровна
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1880
Сын: Семенов Владимир Трофимович
Мать ребёнка: Семенова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
06.09.1882
Сын: Семенов Макарий Трифонович
Мать ребёнка: Семенова Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно