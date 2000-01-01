Самсонова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Анна (Рафаила) Егоровна
Отец ребёнка: Самсонов Егор Иванович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Самсонов Егор Иванович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Панарина Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Самсонов Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно