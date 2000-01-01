Самсонова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсонова Анна

Самсонова Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Анна (Рафаила) Егоровна

Отец ребёнка: Самсонов Егор Иванович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Самсонов Фома Егорович

Отец ребёнка: Самсонов Егор Иванович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Панарина Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Самсонов Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Егор Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close