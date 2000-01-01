Самсонов Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов Егор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Анна (Рафаила) Егоровна

Мать ребёнка: Самсонова Анна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Самсонов Фома Егорович

Мать ребёнка: Самсонова Анна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Панарина Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Самсонова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова Анна

Смерть
Неизвестно
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