Самсонов Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Анна (Рафаила) Егоровна
Мать ребёнка: Самсонова Анна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Самсонова Анна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Панарина Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Самсонова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самсонова Анна
Смерть
Неизвестно