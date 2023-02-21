Самсонов Фома Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Самсонов Егор Иванович
Мать: Самсонова Анна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Домна Самсонова
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Домна Самсонова
Рождение ребёнка
1892
Сын: Самсонов Федор Фомич
Мать ребёнка: Домна Самсонова
Рождение ребёнка
1902
Сын: Самсонов Егор Фомич
Мать ребёнка: Домна Самсонова
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Домна Самсонова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Самсонов Петр Фомич
Мать ребёнка: Домна Самсонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Самсонова
Смерть
Неизвестно