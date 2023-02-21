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Самсонов Фома Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Самсонов Егор Иванович

Мать: Самсонова Анна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Самсонов Михаил Фомич

Мать ребёнка: Домна Самсонова

Рождение ребёнка
1889

Сын: Самсонов Алексей Фомич

Мать ребёнка: Домна Самсонова

Рождение ребёнка
1892

Сын: Самсонов Федор Фомич

Мать ребёнка: Домна Самсонова

Рождение ребёнка
1902

Сын: Самсонов Егор Фомич

Мать ребёнка: Домна Самсонова

Рождение ребёнка
1904

Сын: Самсонов Василий Фомич

Мать ребёнка: Домна Самсонова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Самсонов Петр Фомич

Мать ребёнка: Домна Самсонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Самсонова

Смерть
Неизвестно
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