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Иванов - Чернышев Михаил Иванов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1875

Отец: Иванов Иван Иосифов

Мать: Иванова Елена Фёдорова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1900

Жена: Иванова - Чернышева Мария Стефанова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1902

Дочь: Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Иванова - Чернышева Мария Стефанова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1904

Дочь: Елена Михайлова

Мать ребёнка: Иванова - Чернышева Мария Стефанова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1906

Дочь: Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Иванова - Чернышева Мария Стефанова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1909

Сын: Иванов Никанор Михайлов

Мать ребёнка: Иванова - Чернышева Мария Стефанова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Иванова - Чернышева Мария Стефанова

Рождение ребёнка
1911

Сын: Иванов Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Иванова - Чернышева Мария Стефанова

Рождение ребёнка
04.11.1913

Сын: Иванов Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Агрипина (Фёдорова)

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.05.1914

Жена: Агрипина (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1916

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Агрипина (Фёдорова)

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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