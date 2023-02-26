Иванов - Чернышев Михаил Иванов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1875
Отец: Иванов Иван Иосифов
Мать: Иванова Елена Фёдорова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1900
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1902
Дочь: Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Иванова - Чернышева Мария Стефанова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1904
Дочь: Елена Михайлова
Мать ребёнка: Иванова - Чернышева Мария Стефанова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1906
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Иванова - Чернышева Мария Стефанова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1909
Мать ребёнка: Иванова - Чернышева Мария Стефанова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Иванова - Чернышева Мария Стефанова
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Иванова - Чернышева Мария Стефанова
Рождение ребёнка
04.11.1913
Мать ребёнка: Агрипина (Фёдорова)
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.05.1914
Жена: Агрипина (Фёдорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1916
Дочь: Анастасия Михайлова
Мать ребёнка: Агрипина (Фёдорова)
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно