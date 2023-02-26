Агрипина (Фёдорова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1913
Отец ребёнка: Иванов - Чернышев Михаил Иванов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.05.1914
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1916
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Иванов - Чернышев Михаил Иванов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно