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Агрипина (Фёдорова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1913

Сын: Иванов Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Иванов - Чернышев Михаил Иванов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.05.1914

Муж: Иванов - Чернышев Михаил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1916

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Иванов - Чернышев Михаил Иванов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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