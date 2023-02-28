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Иванова - Чернышева Мария Стефанова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

18.06.1912

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Иванов - Чернышев Михаил Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1902

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Иванов - Чернышев Михаил Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1904

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Иванов - Чернышев Михаил Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1906

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Иванов - Чернышев Михаил Иванов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1909

Сын: Иванов Никанор Михайлов

Отец ребёнка: Иванов - Чернышев Михаил Иванов

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Иванов - Чернышев Михаил Иванов

Рождение ребёнка
1911

Сын: Иванов Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Иванов - Чернышев Михаил Иванов

Смерть
18.06.1912
д.Верхние Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: скоропостижно
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище
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