Иванова - Чернышева Мария Стефанова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти18.06.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1900
Рождение ребёнка
03.04.1902
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Иванов - Чернышев Михаил Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1904
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Иванов - Чернышев Михаил Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1906
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Иванов - Чернышев Михаил Иванов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1909
Отец ребёнка: Иванов - Чернышев Михаил Иванов
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Иванов - Чернышев Михаил Иванов
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Иванов - Чернышев Михаил Иванов
Смерть
18.06.1912
д.Верхние Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: скоропостижно
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище