Иванова Елена Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти23.06.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1871
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иосифов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1873
Сын: Иванов Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иванов Иван Иосифов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1875
Сын: Иванов - Чернышев Михаил Иванов
Отец ребёнка: Иванов Иван Иосифов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1880
Отец ребёнка: Иванов Иван Иосифов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1882
Сын: Иванов Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иванов Иван Иосифов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1884
Дочь: Варвара Иосифова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иосифов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.06.1910
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от водянки