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Иванова Елена Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

23.06.1910

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1871

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иосифов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1873

Сын: Иванов Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Иосифов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1875

Сын: Иванов - Чернышев Михаил Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Иосифов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1880

Сын: Иванов Николай Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Иосифов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1882

Сын: Иванов Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Иосифов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1884

Дочь: Варвара Иосифова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иосифов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.06.1910
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от водянки
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