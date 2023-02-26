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Иванов Фёдор Иванов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.12.1873

Дата смерти

12.12.1893

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1855 г.р.

Жена

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
26.12.1873

Отец: Иванов Иван Иосифов

Мать: Иванова Елена Фёдорова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1893

Жена: Агафия Исаакова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
12.12.1893
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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