Ладыгин Стефан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгин Стефан Иванович

Место рождения

Алексеевка

Дата рождения

21.12.1876

Дата смерти

12.02.1878

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1845 г.р.

Мать

Вычислено 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1876

Отец: Ладыгин Иван Михайлович

Мать: Ладыгина Александра Дмитриевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 224 (1876) с Дмитриевка, Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: временно-отпускной унтер-офицер Ладыгин Василий Фотиев, Перова Евдокия Ус... Показать все
Смерть
12.02.1878
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 301 (1878) с Ново-Михайловка, Добринка, Александровка
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