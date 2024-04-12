Ладыгин Стефан Иванович
Место рождения
Дата рождения21.12.1876
Дата смерти12.02.1878
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
21.12.1876
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 224 (1876) с Дмитриевка, Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: временно-отпускной унтер-офицер Ладыгин Василий Фотиев, Перова Евдокия Ус... Показать все
Смерть
12.02.1878
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 301 (1878) с Ново-Михайловка, Добринка, Александровка