Ладыгин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1845
Дата смерти27.01.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Рождение ребёнка
21.12.1876
Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 224 (1876) с Дмитриевка, Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: временно-отпускной унтер-офицер Ладыгин Василий Фотиев, Перова Евдокия Ус... Показать все
Место жительства
Около 1876
Рождение ребёнка
17.11.1878
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 301 (1878) с Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: Огарков АИ, Ладыгина Евфросиния Федорова
Рождение ребёнка
10.07.1880
Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 375 (1880) - с Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: Маслов ИА, Мария Иларионова М
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1900
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1148 (1900)