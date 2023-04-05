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Ладыгин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1845

Дата смерти

27.01.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Сын: Ладыгин Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1876

Сын: Ладыгин Стефан Иванович

Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 224 (1876) с Дмитриевка, Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: временно-отпускной унтер-офицер Ладыгин Василий Фотиев, Перова Евдокия Ус... Показать все
Место жительства
Около 1876
Рождение ребёнка
17.11.1878

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 301 (1878) с Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: Огарков АИ, Ладыгина Евфросиния Федорова
Рождение ребёнка
10.07.1880

Сын: Ладыгин Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Ладыгина Александра Дмитриевна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 375 (1880) - с Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: Маслов ИА, Мария Иларионова М
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладыгина Александра Дмитриевна

Смерть
27.01.1900
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1148 (1900)
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