Ладыгина Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина Александра Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1843

Дата смерти

?.12.1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1845 г.р.

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1876

Сын: Ладыгин Стефан Иванович

Отец ребёнка: Ладыгин Иван Михайлович

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 224 (1876) с Дмитриевка, Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: временно-отпускной унтер-офицер Ладыгин Василий Фотиев, Перова Евдокия Ус... Показать все
Место жительства
Около 1876
Рождение ребёнка
17.11.1878

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Ладыгин Иван Михайлович

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 301 (1878) с Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: Огарков АИ, Ладыгина Евфросиния Федорова
Рождение ребёнка
10.07.1880

Сын: Ладыгин Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Ладыгин Иван Михайлович

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 375 (1880) - с Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: Маслов ИА, Мария Иларионова М
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладыгин Иван Михайлович

Смерть
?.12.1889
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 710 (1889) - с Ново-Михайловка, Казанка, Покровка, Слоновка
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