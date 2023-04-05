Ладыгина Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1843
Дата смерти?.12.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1876
Отец ребёнка: Ладыгин Иван Михайлович
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 224 (1876) с Дмитриевка, Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: временно-отпускной унтер-офицер Ладыгин Василий Фотиев, Перова Евдокия Ус... Показать все
Место жительства
Около 1876
Рождение ребёнка
17.11.1878
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Ладыгин Иван Михайлович
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 301 (1878) с Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: Огарков АИ, Ладыгина Евфросиния Федорова
Рождение ребёнка
10.07.1880
Отец ребёнка: Ладыгин Иван Михайлович
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 375 (1880) - с Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка Восприемники: Маслов ИА, Мария Иларионова М
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1889
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 710 (1889) - с Ново-Михайловка, Казанка, Покровка, Слоновка