Белохвостикова Анна Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белохвостикова Анна Зиновьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: Белохвостиков Зиновий Константинов

Мать: Гуськова Евдокия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комокин Феодор Иоаннов

Рождение ребёнка
28.01.1900

Сын: Комокин Аркадий Федоров

Отец ребёнка: Комокин Феодор Иоаннов

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/f65118cd-68fb-4f20-8843-3514c5391cf0/166
Рождение ребёнка
27.09.1902

Дочь: Комокина Елизавета Феодорова

Отец ребёнка: Комокин Феодор Иоаннов

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/e13eaab8-24a2-48f4-b312-5046a8d0e420/153
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Комокина Вера Федорова

Отец ребёнка: Комокин Феодор Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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