Белохвостикова Анна Зиновьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1900
Отец ребёнка: Комокин Феодор Иоаннов
https://yandex.ru/archive/catalog/f65118cd-68fb-4f20-8843-3514c5391cf0/166
Рождение ребёнка
27.09.1902
Дочь: Комокина Елизавета Феодорова
Отец ребёнка: Комокин Феодор Иоаннов
https://yandex.ru/archive/catalog/e13eaab8-24a2-48f4-b312-5046a8d0e420/153
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Комокина Вера Федорова
Отец ребёнка: Комокин Феодор Иоаннов
Смерть
Неизвестно