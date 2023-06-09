Комокин Феодор Иоаннов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1900
Мать ребёнка: Белохвостикова Анна Зиновьева
https://yandex.ru/archive/catalog/f65118cd-68fb-4f20-8843-3514c5391cf0/166
Рождение ребёнка
27.09.1902
Дочь: Комокина Елизавета Феодорова
Мать ребёнка: Белохвостикова Анна Зиновьева
https://yandex.ru/archive/catalog/e13eaab8-24a2-48f4-b312-5046a8d0e420/153
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Комокина Вера Федорова
Мать ребёнка: Белохвостикова Анна Зиновьева
Смерть
Неизвестно