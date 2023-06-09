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Комокин Феодор Иоаннов

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Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белохвостикова Анна Зиновьева

Рождение ребёнка
28.01.1900

Сын: Комокин Аркадий Федоров

Мать ребёнка: Белохвостикова Анна Зиновьева

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/f65118cd-68fb-4f20-8843-3514c5391cf0/166
Рождение ребёнка
27.09.1902

Дочь: Комокина Елизавета Феодорова

Мать ребёнка: Белохвостикова Анна Зиновьева

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/e13eaab8-24a2-48f4-b312-5046a8d0e420/153
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Комокина Вера Федорова

Мать ребёнка: Белохвостикова Анна Зиновьева

Смерть
Неизвестно

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