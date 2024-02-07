Калугин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Калугин Василий Андреевич
Мать: Калугина Анна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Калугин Александр Иванович
Мать ребёнка: Анисья Харитонова
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Анисья Харитонова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Анисья Харитонова
Смерть
Неизвестно