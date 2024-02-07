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Калугин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Калугин Василий Андреевич

Мать: Калугина Анна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Калугин Александр Иванович

Мать ребёнка: Анисья Харитонова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Калугин Василий Иванович

Мать ребёнка: Анисья Харитонова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Калугин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Анисья Харитонова

Смерть
Неизвестно
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