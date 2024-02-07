Калугина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Ефимия (Афимья) Васильевна
Отец ребёнка: Калугин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Калугин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Калугин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Калугин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Калугин Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно