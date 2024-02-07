Калугина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Ефимия (Афимья) Васильевна

Отец ребёнка: Калугин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Калугин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Калугин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Калугин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Калугин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Калугин Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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