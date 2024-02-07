Калугин Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалугин Василий Андреевич

Калугин Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Калугин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Ефимия (Афимья) Васильевна

Мать ребёнка: Калугина Анна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Калугина Анна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Калугин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Калугина Анна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Калугин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Калугина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калугина Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close