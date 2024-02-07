Калугин Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Калугин Андрей
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Ефимия (Афимья) Васильевна
Мать ребёнка: Калугина Анна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Калугина Анна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Калугина Анна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Калугин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Калугина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калугина Анна
Смерть
Неизвестно