Степанов Алексей Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.02.1867
поручители по жениху писарь морского управления округа и штаба Александр Антонов Паршен истарший фельдшер Иркутской военной школы Николай Николанв ; по невесте старший урядник Иркутского казачьего к... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1867
Дочь: Степанова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Турышева Александра Исааковна
Смерть
Неизвестно