Степанов Алексей Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Алексей Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1867

Жена: Турышева Александра Исааковна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
поручители по жениху писарь морского управления округа и штаба Александр Антонов Паршен истарший фельдшер Иркутской военной школы Николай Николанв ; по невесте старший урядник Иркутского казачьего к... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1867

Дочь: Степанова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Турышева Александра Исааковна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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