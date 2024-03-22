Шевелин Дмитрий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Шевелина Марья
ГАСО, рев1834 13л
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Шевелина Марья
ГАСО, рев1834 12об
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Шевелина Марья
ГАСО, рев1834 12л
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шевелин Артемий Дмитриевич
Мать ребёнка: Шевелина Марья
ГАСО, рев1834 12об
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Шевелина Марья
ГАСО, рев1834 13л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевелина Марья
ГАСО, рев1834 13л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевелина Анна Тимофеевна
ГАСО, 24-25-330-57л
Смерть
Неизвестно