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Шевелин Дмитрий Гаврилович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Шевелин Гаврило Степанович

Мать: Шевелина Парасковья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Шевелина Марья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 13л
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шевелин Пиман Дмитриевич

Мать ребёнка: Шевелина Марья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 12об
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шевелин Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Шевелина Марья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 12л
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шевелин Артемий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шевелина Марья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 12об
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Шевелина Марья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 13л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелина Марья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 13л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелина Анна Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-57л
Смерть
Неизвестно
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