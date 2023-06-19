Шевелин Гаврило Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1751
Отец: Шевелин Степан Иванович
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 93 оборот
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Катерина Гавриловна
Мать ребёнка: Шевелина Парасковья Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Шевелина Ксенья Гавриловна
Мать ребёнка: Шевелина Парасковья Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Шевелин Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Шевелина Парасковья Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Шевелина Ефимья Гавриловна
Мать ребёнка: Шевелина Парасковья Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Шевелин Афонасий Гаврилович
Мать ребёнка: Шевелина Устинья Петровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно