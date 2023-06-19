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Шевелин Гаврило Степанович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Шевелин Степан Иванович

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 93 оборот
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Катерина Гавриловна

Мать ребёнка: Шевелина Парасковья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Шевелина Ксенья Гавриловна

Мать ребёнка: Шевелина Парасковья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Шевелин Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Шевелина Парасковья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Шевелина Ефимья Гавриловна

Мать ребёнка: Шевелина Парасковья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Шевелин Афонасий Гаврилович

Мать ребёнка: Шевелина Устинья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелина Устинья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 94 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелина Парасковья Петровна

Смерть
Неизвестно