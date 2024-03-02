Шевелина Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелина Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шевелин Дмитрий Гаврилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 13л
Рождение ребёнка
1826

Сын: Шевелин Пиман Дмитриевич

Отец ребёнка: Шевелин Дмитрий Гаврилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 12об
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шевелин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Шевелин Дмитрий Гаврилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 12л
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шевелин Артемий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шевелин Дмитрий Гаврилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 12об
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Шевелин Дмитрий Гаврилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 13л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелин Дмитрий Гаврилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 13л
Смерть
Неизвестно
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