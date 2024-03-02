Шевелина Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шевелин Дмитрий Гаврилович
ГАСО, рев1834 13л
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Шевелин Дмитрий Гаврилович
ГАСО, рев1834 12об
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Шевелин Дмитрий Гаврилович
ГАСО, рев1834 12л
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шевелин Артемий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шевелин Дмитрий Гаврилович
ГАСО, рев1834 12об
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Шевелин Дмитрий Гаврилович
ГАСО, рев1834 13л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834 13л
Смерть
Неизвестно