Сарычев Денис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795 или 1799
Сын: Сарычев Василий Денисович
Рождение ребёнка
Около 1807
Рождение ребёнка
Около 21.05.1811
Мать ребёнка: Сарычева Мария Петровна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарычева Мария Петровна
Смерть
Неизвестно