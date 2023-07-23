Сарычев Денис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарычев Денис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795 или 1799

Сын: Сарычев Василий Денисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Сарычев Тит Денисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 21.05.1811

Сын: Сарычев Семен Денисович

Мать ребёнка: Сарычева Мария Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарычева Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
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