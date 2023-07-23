Сарычев Тит Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарычев Тит Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Сарычев Денис Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Сарычев Харитон Титович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Сарычев Василий Титович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1845

Сын: Сарычев Николай Титович

Мать ребёнка: Сарычева Александра Евдокимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарычева Александра Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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