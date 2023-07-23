Сарычев Харитон Титович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Сарычев Тит Денисович
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
06.01.1859
Дочь: Сарычева Татьяна Харитоновна
Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
02.07.1861
Дочь: Сарычева Марфа Харитоновна
Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
10.09.1863
Сын: Сарычев Никита Харитонович
Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
16.11.1865
Сын: Сарычев Михаил Харитонович
Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
27.04.1868
Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
23.06.1873
Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Васильевна
Смерть
Неизвестно