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Сарычев Харитон Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Сарычев Тит Денисович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1857

Жена: Сарычева Феодосия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1859

Дочь: Сарычева Татьяна Харитоновна

Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1861

Дочь: Сарычева Марфа Харитоновна

Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.09.1863

Сын: Сарычев Никита Харитонович

Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.11.1865

Сын: Сарычев Михаил Харитонович

Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1868

Сын: Сарычев Иван Харитонович

Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Сын: Сарычев Иван Харитонович

Мать ребёнка: Сарычева Феодосия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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