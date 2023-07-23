Сарычев Василий Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Сарычев Денис Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1852
Дочь: Сарычева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Сарычева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
05.08.1854
Сын: Сарычев Митрофан Васильевич
Мать ребёнка: Сарычева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1857
Мать ребёнка: Сарычева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
06.01.1859
Дочь: Сарычева Домна Васильевна
Мать ребёнка: Сарычева Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно