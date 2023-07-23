Сарычев Василий Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарычев Василий Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Сарычев Денис Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1852

Дочь: Сарычева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Сарычева Евдокия Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1854

Сын: Сарычев Митрофан Васильевич

Мать ребёнка: Сарычева Евдокия Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Сарычев Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1857

Сын: Сарычев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Сарычева Евдокия Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1859

Дочь: Сарычева Домна Васильевна

Мать ребёнка: Сарычева Евдокия Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарычева Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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